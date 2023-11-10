Серебряков: мы все понимаем, что СКА не на своем месте

«Моя игра? Новая система, новый коллектив плюс были микротравмы, которые тоже мешали. Вроде были обороты, потом бац — микротравма. Но я не зацикливаюсь на этом. Надо продолжать работать, и всё придёт. Дай бог, что в моей игре наметился перелом. Надо просто продолжать работать, верить в себя, слушать тренерский штаб, и всё будет хорошо.