ХК «Авангард» обменял в «Ладу» нападающего Михайлова

«Авангард» обменял в «Ладу» форварда Михайлова
Нападающий Никита Михайлов перешел из «Авангарда» в тольяттинскую «Ладу» в результате обмена.
Как отмечается на сайте омского клуба, «ястребы» получат за 25 летнего форварда денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне Михайлов провел 11 матчей за «Авангард», отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ он сыграл 145 встреч, записал в актив 39 очков (18+21).
«Лада» лидирует в Восточной конференции КХЛ, набрав 39 очков в 30 играх, «Авангард» (37 очков в 28 матчах) занимает четвертое место.