ХК «Авангард» обменял в «Ладу» нападающего Михайлова

Нападающий Никита Михайлов перешел из «Авангарда» в тольяттинскую «Ладу» в результате обмена.

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Как отмечается на сайте омского клуба, «ястребы» получат за 25 летнего форварда денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Михайлов провел 11 матчей за «Авангард», отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ он сыграл 145 встреч, записал в актив 39 очков (18+21).