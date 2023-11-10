Хоккейный тренер назвал главный плюс введения перекрестного плей-офф в КХЛ

«Давайте так: мы действуем методом проб. В этом году перекрестный плей-офф играется со второго раунда. Он вызывает у меня интерес. Что касается дальнейшего, то мы посмотрим, как пройдет этот год, и все увидим. Это будет перехлест Западной и Восточной конференции, и мы увидим не очередные столкновения на Западе между ЦСКА, СКА, «Динамо» и «Спартаком», а на более ранних стадиях посмотрим на игры «Металлурга», «Ак Барса» с теми же «Спартаком», «Динамо». Очень интересно будет посмотреть на противостояние Запада с Востоком и увидеть, что из этого выйдет», — считает Канарейкин.