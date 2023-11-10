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«Ак Барс» рассчитывал получить за Жафярова 15-20 млн рублей. «Сибирь» и «Авангард» отказались платить компенсацию (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» рассчитывал получить 15-20 млн рублей за Дамира Жафярова.

ХК «Ак Барс» рассчитывал получить за Жафярова 15-20 млн рублей
© Sports.ru

б этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, «Ак Барс» рассчитывал получить за Дамира Жафярова компенсацию в 15-20 миллионов рублей.

«Сибирь» была готова взять на себя контракт, но платить компенсацию отказалась. Такая же ситуация была и с «Авангардом».

Смотрим, что будет дальше, но перспективы Жафярова в команде Билялетдинова туманные», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне Жафяров провел 13 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.