ХК «Ак Барс» рассчитывал получить за Жафярова 15-20 млн рублей

«Ак Барс» рассчитывал получить за Жафярова 15-20 млн рублей. «Сибирь» и «Авангард» отказались платить компенсацию (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» рассчитывал получить 15-20 млн рублей за Дамира Жафярова.
б этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, «Ак Барс» рассчитывал получить за Дамира Жафярова компенсацию в 15-20 миллионов рублей.
«Сибирь» была готова взять на себя контракт, но платить компенсацию отказалась. Такая же ситуация была и с «Авангардом».
Смотрим, что будет дальше, но перспективы Жафярова в команде Билялетдинова туманные», – написал Хайруллин.
В нынешнем сезоне Жафяров провел 13 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.
«Ак Барс» рассчитывал получить за Жафярова 15-20 млн рублей. «Сибирь» и «Авангард» отказались платить компенсацию (Артур Хайруллин)
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