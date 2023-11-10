ХК «Ак Барс» рассчитывал получить за Жафярова 15-20 млн рублей

«По моей информации, «Ак Барс» рассчитывал получить за Дамира Жафярова компенсацию в 15-20 миллионов рублей.



«Сибирь» была готова взять на себя контракт, но платить компенсацию отказалась. Такая же ситуация была и с «Авангардом».



Смотрим, что будет дальше, но перспективы Жафярова в команде Билялетдинова туманные», – написал Хайруллин.