Хоккейный тренер: руководство СКА может потерять терпение из-за Ротенберга

«Ситуация СКА сильно отличается от того, что есть сейчас у ЦСКА. Не знаю, что там – перестройка или еще что-то. То, что показывает СКА в данный момент, думаю, в первую очередь не устраивает руководство клуба. Каковы будут терпение и доверие – будем смотреть. Никто не сомневается, что СКА попадет в плей-офф, но результаты сейчас, конечно, не для команды СКА, у которой такие цели и исполнители», – считает Канарейкин.