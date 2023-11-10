Плющев назвал причины серьезного кризиса СКА

«СКА в кризисе. Кризис серьёзный. Связан в первую очередь с тем, что, наверное, где-то была неправильно проведена селекционная работа. И вообще неправильная политика была перед сезоном. Состав обновили на 80%. Поэтому это всё сейчас выливается в тяжёлые игры и тяжёлые последствия. Команду невозможно создать за два дня. Команду можно сделать только по истечении определённого времени. Сейчас армейцы пытаются использовать это время до плей-офф. Я думаю, что проблемы ещё будут впереди», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.