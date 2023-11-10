Фетисов: президент дал поручение, я закупился попкорном

«Президент страны озаботился тем, что наших спортсменов бесконтрольно вывозят за границу. Президент дал поручение. Я не знаю, как оно будет реализовано, будет интересно посмотреть. Посмотрим, что скажет нам министр, потом будем обсуждать. Я пока не понимаю, как это можно сделать. Я закупился попкорном. Президент задал очень правильный вопрос, посмотрим, как они смогут его решить», — заявил Фетисов.