Нападающий "Вашингтона" Овечкин забил в матче с "Айлендерс" в НХЛ

В матче "Вашингтона" и "Айлендерс" идет первый период. До поединка с "Айлендерс" Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Теперь за всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 825 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 69 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.