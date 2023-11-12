Нападающий "Вашингтона" Овечкин забил в матче с "Айлендерс" в НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс".
Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, его ассистентом выступил другой российский нападающий "столичных" Евгений Кузнецов. Овечкин прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.
В матче "Вашингтона" и "Айлендерс" идет первый период. До поединка с "Айлендерс" Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Теперь за всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 825 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 69 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.
11 ноября "Вашингтон Кэпиталз" переиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 4:2. В этой встрече дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Ассистентом в первой заброшенной шайбе стал Овечкин.