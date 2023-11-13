Артемий Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

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На момент написания новости идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей. Панарин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и 15 результативных передач.