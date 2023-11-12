В Москве во время матча умер хоккеист

Хоккеист Михаил Янчишин, форвард ХК «Армата», скончался во время матча против «Фаворита», который проходил в рамках московской любительской лиги. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На кадрах опубликованного телеканалом ролика 11-й номер внезапно опускается на колени и падает на лед. Камера следует за активными игроками, затем возвращается к 61-летнему Янчишину.

На последующих кадрах хоккеисты пытаются помочь коллеге, переворачивают его на спину. Комментатор, чей голос слышится на видео, предполагает, что игрок потерял сознание.

Янчишина экстренно госпитализировали. В реанимации он скончался. Причина смерти не называется.