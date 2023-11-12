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В Москве во время матча умер хоккеист

Хоккеист Михаил Янчишин, форвард ХК «Армата», скончался во время матча против «Фаворита», который проходил в рамках московской любительской лиги. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На кадрах опубликованного телеканалом ролика 11-й номер внезапно опускается на колени и падает на лед. Камера следует за активными игроками, затем возвращается к 61-летнему Янчишину.

На последующих кадрах хоккеисты пытаются помочь коллеге, переворачивают его на спину. Комментатор, чей голос слышится на видео, предполагает, что игрок потерял сознание.

Янчишина экстренно госпитализировали. В реанимации он скончался. Причина смерти не называется.

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года погиб экс-хоккеист НХЛ Адам Джонсон. Один из игроков во время напряженного игрового эпизода, связанного со столкновением, порезал ему горло коньком. Врачи отвезли его в больницу, но он потерял слишком много крови и скончался.

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