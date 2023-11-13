Овечкин прибег к вакуумной терапии по ходу сезона НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин прибег к вакуумной терапии по ходу сезона, передает Sport24.
На шее Овечкина заметили характерные темные круги в районе шеи.
12 ноября «Вашингтон» встречался в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 1:4. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.
Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.