Овечкин прибег к вакуумной терапии по ходу сезона НХЛ

12 ноября «Вашингтон» встречался в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 1:4. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.