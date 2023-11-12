Названы хоккеисты КХЛ, против которых сложнее всего обороняться

Белорусский защитник "Куньлунь Ред Стар" Никита Парфенюк назвал двух сильнейших форвардов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Legalbet.
"Мне нравится Радулов, как он держит в себе энергию. Он постоянно на каждый матч выходит как на последний. Никита Гусев — очень техничный, мастеровитый игрок,Было сложнее всего обороняться против этих нападающих", - сказал Парфенюк.
В минувшем сезоне КХЛ Радулов принял участие в 62 матчах за казанский "Ак Барс", в которых забросил 25 шайб и сделал 32 результативные передачи. "Ак Барс" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА. Ранее Радулов выступал за "Даллас Старз", "Монреаль Канэдианс", "Нэшвилл Предаторс", ЦСКА и "Салават Юлаев".
Гусев подписал однолетний контракт с московским "Динамо" 18 июля. В сезоне-2022/23 форвард выступал за петербургский СКА и провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счет 49 (23+26) очков.