Фетисов: рекорд Овечкина будет самым громким событием в мировом спорте

«Я верю в Сашу. Он идёт к рекорду, который будет самым громкими событием не только в хоккее, но и в мировом спорте. Ещё пару лет назад я бы не поверил в то, что рекорд Гретцки может быть побит, но сейчас мы видим, что у Саши есть миссия, он понимает, что это даст ему совершенно другой статус, потому что быть вторым, конечно, хорошо, но история помнит только первых.



Неудачный старт Овечкина в сезоне? Это же спорт, не всегда все идёт так, как ты хочешь. Это тот самый случай, когда великий спортсмен получает возможность преодолеть нынешние неудобства. У него колоссальный опыт, эта неудачная полоса пройдёт и он будет забивать, как и прежде», — цитирует Фетисова ТАСС.