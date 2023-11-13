Байден принял в Белом доме клуб НХЛ "Вегас" с россиянином в составе

Хоккеисты подарили президенту США золотую клюшку с гравировкой, а также игровой свитер команды с номером 46 (Байден является 46-м по счету главой государства). На мероприятии присутствовал российский нападающий Иван Барбашев .

В прошлом сезоне "Вегас" впервые стал обладателем Кубка Стэнли, команда выступает в НХЛ с сезона-2017/18. В финальной серии до четырех побед "Вегас" обыграл "Флориду" со счетом 4-1. Торжества в Белом доме в честь чемпионов Национальной хоккейной лиги являются традицией, но в связи с пандемией мероприятие не проводилось в 2020 и 2021 годах.