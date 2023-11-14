Нападающий ЦСКА Каменев оценил перспективы команды в текущем сезоне КХЛ

Этот сезон будет ещё интереснее для нас. Мы все верим. Должны выйти на свой уровень. Пока у нас всё тяжело происходит, но у нас хороший коллектив, и мы придём на ту тропу, на которой были последние два года», — приводит слова Каменева пресс-служба ЦСКА.