Нападающий «Лады» объяснил, за счет чего команда лидирует в КХЛ

«Мы боремся до конца и показываем характер, за счет этого и выигрываем много матчей. Думаю, мы играем просто, не придумываем ничего лишнего, а выполняем то, что нам говорят тренеры. Это работает, мы выигрываем не просто так. Нужно продолжать работать», - приводит слова Сафина «Матч ТВ».