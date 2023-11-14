Нападающий «Лады» объяснил, за счет чего команда лидирует в КХЛ

Нападающий «Лады» Сафин объяснил, за счет чего команда лидирует в КХЛ
Нападающий «Лады» Остап Сафин высказался об успешном старте сезона тольяттинской команды.
«Мы боремся до конца и показываем характер, за счет этого и выигрываем много матчей. Думаю, мы играем просто, не придумываем ничего лишнего, а выполняем то, что нам говорят тренеры. Это работает, мы выигрываем не просто так. Нужно продолжать работать», - приводит слова Сафина «Матч ТВ».
11 ноября «Лада» обыграла «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу тольяттинской команды.
16 ноября «Лада» сыграет против «Сочи». Матч пройдет на домашней арене соперника. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
В сезоне этом сезона «Лада» вернулась в КХЛ после пятилетнего отсутствия.
«Лада» лидирует в КХЛ, у команды Анатолия Емелина 31 очко.