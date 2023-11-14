Кирилл Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что принимает ванны из крови, которую добывают из рогов оленя.
«Ванна из рогов оленя? Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Что это даёт? Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно. Почему бы это не делать, если хуже не становится от этого. Я на протяжении шести-семи лет ездил, вот последние пару лет не был. И у меня до этого не было, чтобы я заболел или что-то такое, температуры никогда не было. Может, помогает. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается — короче, там целый этап», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».