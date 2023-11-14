Ковальчук: слова IIHF расходятся с действиями

"Я думаю, что нужно чуть подождать, - сказал Ковальчук. - К сожалению, Международная федерация хоккея много говорила и много не делала. Наша задача - развивать внутренние соревнования".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на чемпионате мира 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта 2023 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.