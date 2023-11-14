Капризов выбрал между победой на Олимпиаде и Кубком Стэнли

«Кубка Стэнли у меня нет пока, так что сравнить тяжело. На ОИ, кажется, проще собрать состав. А для Кубка Стэнли нужно строить команду несколько лет. Овечкин всю карьеру играл в «Вашингтоне» и только через 15 лет выиграл Кубок Стэнли. «Флорида» в прошлом году с восьмого места вышла — и в финале играют. Все должно сойтись», — сказал Капризов.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 10 результативных передач. Ранее Капризов защищал цвета московского ЦСКА, уфимского «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга», воспитанником которого он является. На драфте НХЛ 2015 года был выбран клубом «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером. В 2018 году в составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом. В финале турнира против команды Германии Кирилл забросил победную шайбу в овертайме. В 2017 году вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.