«Я офигевал от цен»: Капризов рассказал, за сколько снимал квартиру в Москве

«Я снял квартиру сразу на Ходынке, возле старой арены ЦСКА . От цен я офигевал. Сколько стоило снять квартиру? Я снимал за 150 тысяч. Причем она была как студия, она была прикольная. В Уфе я снимал за 35 тысяч, а квартира была в два раза больше», — рассказал Капризов.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 10 результативных передач. Ранее Капризов защищал цвета московского ЦСКА, уфимского «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга», воспитанником которого он является. На драфте НХЛ 2015 года был выбран клубом «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером. В 2018 году в составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом. В финале турнира против команды Германии Кирилл забросил победную шайбу в овертайме. В 2017 году вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.