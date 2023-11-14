Ковальчук оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

«Думаю, на него не влияют разговоры о том, что надо побить рекорд. Саша может за пять игр забить десять голов. И все будут говорить по-другому. Команда идет в зоне плей-офф, у них есть свои проблемы, перестройка, но Саша свои очки набирает, ведет команду за собой. Уверен, он побьет рекорд», — сказал Ковальчук.