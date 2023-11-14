Ковальчук ответил, когда определится, будет ли продолжать карьеру

«Я говорил, что до конца месяца мне нужно точно определиться с тем, буду ли я продолжать играть. Потому что это и для тренерского штаба было бы удобно, все равно перед плей-офф будут какие-то дополнительные обмены. До конца ноября определюсь», — сказал Ковальчук.