«Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь»

«Авангард» на своем льду одержал победу над «Северсталью» (5:4 ОТ) в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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В составе «Авангарда» в основное время шайбами отметились Рид Буше, Никита Холодинин, Артем Чмыхов и Игорь Мартынов. У гостей точные броски на счету Николая Буренова, Ильи Иванцова, дублем отметился Кирилл Пилипенко — одна из его шайб за 4 секунды до финальной сирены позволила «Северстали» сравнять счет.

Автором победной шайбы «Авангарда» на 36 й секунде овертайма стал Райан Спунер.