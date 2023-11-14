«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе «Салавата» голами отметились Николай Кулемин, Егор Сучков, Александр Шаров и Иван Дроздов. У хозяев заброшенные шайбы на свой счет записали Максим Шабанов, Виталий Кравцов и Сергей Телегин.