«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в матче КХЛ
«Салават Юлаев» на чужом льду победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе «Салавата» голами отметились Николай Кулемин, Егор Сучков, Александр Шаров и Иван Дроздов. У хозяев заброшенные шайбы на свой счет записали Максим Шабанов, Виталий Кравцов и Сергей Телегин.
Уфимцы идут на шестом месте в Восточной конференции с 37 очками, «Трактор» расположился в таблице строчкой ниже (35 очков).
В следующем матче «Салават Юлаев» в Москве сыграет со «Спартаком», а челябинцы дома примут «Барыс». Обе встречи пройдут 16 ноября.