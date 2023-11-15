Видео: Овечкин упустил шанс побить рекорд Гретцки по голам в пустые ворота

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными баллами и упустил шанс забросить шайбу в пустые ворота в концовке матча. Россиянин вошёл в зону по правому борту на последней минуте матча и за мгновение до того, как собирался нанести бросок в пустые ворота, Овечкин упал на колени и потерял момент для броска. Через несколько секунд форвард «Вашингтона» Бек Маленстин забросил шайбу в пустые ворота, проигнорировав возможную передачу на Овечкина.