Овечкин получил удар клюшкой в шею

На первой минуте первого периода Овечкин пытался отобрать шайбу, но Макнэбб успел отдать передачу и поднял клюшку вверх, задев россиянина, передает «Спорт-Экспресс». Форвард после этого упал на лед, а затем оправился на скамейку запасных, где ему оказали медицинскую помощь.