Овечкин получил удар клюшкой в шею
Защитник клуба НХЛ «Вегас» Брэйден Макнэбб ударил российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина клюшкой в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 3:0, сообщили СМИ.
На первой минуте первого периода Овечкин пытался отобрать шайбу, но Макнэбб успел отдать передачу и поднял клюшку вверх, задев россиянина, передает «Спорт-Экспресс». Форвард после этого упал на лед, а затем оправился на скамейку запасных, где ему оказали медицинскую помощь.
Ранее Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в матчах НХЛ.