Издевавшийся над инвалидом американский хоккеист переедет в Россию

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» подпишет контракт с американским защитником Митчеллом Миллером. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, 21-летний хоккеист стал участником скандала на родине. В СМИ просочилась информация о том, что спортсмен издевался над темнокожим инвалидом в школе. После этого «Бостон Брюинс» расторг договор с Миллером через несколько дней после его подписания.

В скором времени Миллер может переехать в Россию. Отмечается, что «Ак Барс» рассчитывает подписать контракт до 2026 года. В данный момент защитник выступает за словацкий «Липтовски-Микулаш».