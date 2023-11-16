Кузьменко обратился к болельщикам после матча, в котором шайба попала ему в лицо

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратился к болельщикам после сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ), в котором шайба попала ему в лицо после броска его одноклубника Джей Ти Миллера.

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«Спасибо вам всем за вашу поддержку, всё хорошо (улыбающийся эмодзи). Хорошая победа!» — написал Кузьменко.

Напомним, в этой встрече Кузьменко отметился результативной передачей, когда первую шайбу «Кэнакс» забивал всё тот же Миллер. Всего на счету россиянина в текущем регулярном чемпионате 14 (3+11) очков в 16 играх.