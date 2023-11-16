Сергачев удалил аккаунт в соцсетях после критики болельщиков

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев удалил аккаунт в социальных сетях из-за критики со стороны болельщиков.

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В 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ Сергачев набрал 8 (0+8) очков в 16 матчах. У защитника худший показатель полезности в команде (-14). При этом среднее игровое время защитника – 23:28 (второй результат в команде).

В 16 матчах этого сезона «Тампа-Бэй» набрала 16 очков и идет на пятом месте в Атлантическом дивизионе, не попадая в зону плей-офф. «Лайтнинг» пропустили 59 голов. Больше них пропустили только три команды: «Сиэтл» (62 гола), «Миннесота» (64 гола) и «Сан-Хосе» (72 гола).

Болельщики критиковали Сергачева в комментариях под постами в его соцсети. А журналист Зак Блобнер заявил, что Сергачев сдерживает свою команду.