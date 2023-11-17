"Тампа" обыграла "Чикаго", Сергачев забросил шайбу, у Кучерова - ассист

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Чикаго Блэкхоукс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Юнайтед-центр" в Чикаго, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Лайтнинг". В составе победившей команды голами отметились Брейден Пойнт, Михаил Сергачев, Виктор Хедман и Брэндон Хагель.

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За "Чикаго" забили Лукас Райхель и Кори Пери. Российский защитник "Тампы" Сергачев забросил шайбу, которая стала для него первой в сезоне. Также он записал на свой счет голевую передачу. До этого поединка он принял участие в 16 играх, в которых восемь раз выступил в роли ассистента. Сергачев выступает за "Тампу" с 2017 года.