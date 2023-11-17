"Тампа" обыграла "Чикаго", Сергачев забросил шайбу, у Кучерова - ассист

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Чикаго Блэкхоукс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Юнайтед-центр" в Чикаго, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Лайтнинг". В составе победившей команды голами отметились Брейден Пойнт, Михаил Сергачев, Виктор Хедман и Брэндон Хагель.
За "Чикаго" забили Лукас Райхель и Кори Пери. Российский защитник "Тампы" Сергачев забросил шайбу, которая стала для него первой в сезоне. Также он записал на свой счет голевую передачу. До этого поединка он принял участие в 16 играх, в которых восемь раз выступил в роли ассистента. Сергачев выступает за "Тампу" с 2017 года.
За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021). В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив "Торонто Мэйпл Лифс". Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу. Теперь на его счету 24 очка —11 заброшенных шайб и 13 результативных передач. При этом он пропустил несколько игр из-за болезни.