Стало известно об огромных долгах Малкина российской налоговой

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не заплатил российской налоговой больше полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как утверждает SHOT, у Малкина висит неоплаченная задолженность на сумму около 579 тысяч рублей. Нападающий выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2006 года. В России у него остался бизнес. Хоккеист запускал свой бренд одежды G71 Geno. Компания зарегистрирована в его родном Магнитогорске. Также у форварда есть рекламная фирма.

В минувшем сезоне НХЛ Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, в которых отметился восьмью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. «Питтсбург» проиграл последний матч против «Нью-Джерси».