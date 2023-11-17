Нападающий «Спартака» объяснил, почему редко забивает

«Когда ждать чудес и голов от меня? Две игры не забивал, да. В каждом матче ждете от меня шайб? Ассист есть с «Салаватом», но от игры к игре не приходится.



Есть моменты: пытаюсь бросить, создать, забить. У меня партнеры — мастера, хорошо открываются, остается дело за малым — отдать точную передачу. Буду работать, будут голы. Все приходит через труд и дисциплину», — сказал Беляев.