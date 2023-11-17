Мостовой, Аршавин, Широков и Сычев будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ-2023

Экс-футболисты Александр Мостовой , Андрей Аршавин , Роман Широков и Дмитрий Сычёв станут помощниками главных тренеров в предстоящем Матче звёзд КХЛ 2023, сообщили в эфире программы «На связи» в эфире КХЛ ТВ.

Фонбет Матч звёзд КХЛ 2023 пройдёт 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт Петербурге на «СКА Арене». Этот звёздный матч станет 14-м в истории КХЛ.