«Нефтехимик» обменялся хоккеистами со «Спартаком»

В результате обмена в «Нефтехимик» перешёл нападающий Герман Точилкин. Кроме игрока нижнекамский клуб получит также денежную компенсацию. В обратном направлении в «Спартак» отправлился вратарь Дмитрий Николаев. Контракт «Спартака» с Николаевым подписан сроком до 2026 года, сообщает пресс-служба московского клуба.

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Точилкин является воспитанником «Южного Урала» (Орск). В системе ХК «Спартак» с сезона-2022/2023 гг. В апреле 2022 года выступал за молодёжную сборную России (до 20 лет) на Кубке Черного Моря.

В прошлом сезоне 23-летний Николаев провёл 57 матчей и одержал 39 побед за СКА, при проценте отражённых бросков 92.9% в регулярном чемпионате, став обладателем Кубка Континента и бронзовым призёром КХЛ.