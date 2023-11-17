Назван хоккейный Месси

Форвард «Салавата Юлаева» Шаров назвал Макдэвида хоккейным Месси
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров назвал канадского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида хоккейным Лионелем Месси.
На счету 26 летнего Макдэвида в текущем сезоне НХЛ 13 очков (4+9) в 13 матчах.
— Кого бы вы назвали хоккейным Месси?
— Если себя не называть, то Макдэвид, — приводит слова Шарова Legalbet.
Месси 36 лет, аргентинский форвард является чемпионом мира 2022 в составе сборной Аргентины, а также 8 кратным обладателем «Золотого мяча».