Назван хоккейный Месси

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На счету 26 летнего Макдэвида в текущем сезоне НХЛ 13 очков (4+9) в 13 матчах.

— Кого бы вы назвали хоккейным Месси?

— Если себя не называть, то Макдэвид, — приводит слова Шарова Legalbet.