Форвард «Салавата Юлаева» Шаров назвал Макдэвида хоккейным Месси

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров назвал канадского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида хоккейным Лионелем Месси.

Назван хоккейный Месси
© Матч ТВ

На счету 26 летнего Макдэвида в текущем сезоне НХЛ 13 очков (4+9) в 13 матчах.

— Кого бы вы назвали хоккейным Месси?

— Если себя не называть, то Макдэвид, — приводит слова Шарова Legalbet.

Месси 36 лет, аргентинский форвард является чемпионом мира 2022 в составе сборной Аргентины, а также 8 кратным обладателем «Золотого мяча».