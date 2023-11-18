Русский одноклубник Овечкина рассказал о борьбе с онкологией

«Это был просто шок для всех: для меня, для моей семьи, для моих друзей. В моей семье такого никогда не случалось. Ни у кого из моих родственников никогда не диагностировали рак.



Хорошей новостью стало то, что анализы, проведенные после второго цикла лечения, показали, что рак отступил. Как только я узнал об этом, это стало настоящим облегчением. Врачи были шокированы, потому что потребовалось всего два полных курса лечения, чтобы победить болезнь», — сказал Мирошниченко.