«Металлург» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Барыс»

Для «сталеваров» эта победа стала уже седьмой подряд в регулярном чемпионате. Команда Андрея Разина набирает 46 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Астанинцы остаются с 25 очками и идут на 11 месте. Это поражение стало уже девятым для «Барыса» в 11 последних играх.