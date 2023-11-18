«Куньлунь» в овертайме победил «Сибирь» в матче КХЛ

«Куньлунь» в овертайме одержал победу над «Сибирью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе китайской команды забросили Кайл Вуд и Тайлер Вон. У новосибирцев дубль оформил Сергей Дубакин. Победу «Куньлуню» в овертайме принес Брэндон Ип.

Китайский коллектив набрал 27 очков и поднялся на 10 е место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» с 33 баллами идет на восьмой строчке.

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КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь

Ред Стар» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)