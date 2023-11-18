Тренер «Локомотива» сравнил хоккей с порнобизнесом

"Как арбитры объяснили свое решение отменить гол? Пушкин отдыхает, я скажу так. Есть, конечно, ошибки - все мы люди, все мы ошибаемся. Но есть моменты, которые и ошибками назвать нельзя. Две команды сражались, это должно быть отдано на откуп хоккею, а не порнобизнесу", - заявил Никитин.