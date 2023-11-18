Лукоянов: это была самая унылая игра в нашем исполнении

«Главная причина поражения – мы не забили голов. Сделали акцент на том, чтобы наладить игру в обороне, не удалось реализовать большинство. Мы на протяжении двух игр с «Салаватом» не можем забить. Думаю, это была самая унылая игра в нашем исполнении. Соперник хорошо двигался, опасно бросал из разных позиций, в итоге один из бросков стал победным.

Много эмоций отдали в игре с «Динамо»? Мы проходим не самый лучший период. Никто не говорил о том, что победили в одном матче и всё будет получаться. Пытаемся исправить ситуацию, на это уйдут не один-два матча, нужно время. Наладим оборону, потом будет получаться в атаке. Тренеры помогают, только вместе мы можем что-то исправить», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».