В КХЛ предложили изменить правила начисления очков

"Если одна команда явно слабее другой, но они играют в овертайме, то сильная команда получает два балла, а та, которая не наиграла ни на один, получает одно очко. Спрашивается: а как такое возможно? Значит, есть момент договорного матча. Надо возвращать правила трех очков за победу. Некоторые играют 60 минут, а другие катаются, но при этом могут оказаться в очках, потому что и овертаймов стало больше", - заявил Плющев.