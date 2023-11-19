Панарин продлил результативную серию до 15 матчей в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче против "Нью-Джерси Дэвилз". Россиянин продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 15 матчей подряд.

Панарин продлил результативную серию до 15 матчей в НХЛ
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Таким образом, он установил новый рекорд "Рейнджерс" по продолжительности результативной серии со старта чемпионата, превзойдя достижение Рода Жильбера, который набрал очки в 14 стартовых матчах подряд в сезоне-1972/73. Также россиянин по аналогичному показателю стал лучшим в истории НХЛ среди всех российских игроков. До этого рекорд принадлежал Дмитрию Квартальнову. Он остановился на 14 стартовых матчах подряд с результативными действиями в сезоне-1992/93.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 15 матчах НХЛ, отметившись девятью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Лидирует в лиге по системе гол+пас российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров. У него 13 заброшенных шайб и 14 ассистов. На втором месте идет Джей Ти Миллер из "Ванкувера" 10+17. Тройку лучших замыкает еще один представитель "Ванкувера" Эллиас Петтерссон (8+19).

Ранее две шайбы Кучерова помогли «Тампе» отыграться с 0:2 и вырвать победу у «Эдмонтона».

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