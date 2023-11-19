Панарин — первый игрок «Рейнджерс» за 18 лет, набравший минимум два очка в 5 матчах подряд

Дублем в матче отметился нападающий Артемий Панарин. Россиянин уже пять матчей подряд набирает минимум два очка. Таким образом, Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» с сезона-2005/2006, кому удавалось провести минимум пять игр с двумя и более набранными очками. В последний раз такой результат за «Рейнджерс» показал Яромир Ягр, набиравший минимум два очка в шести матчах подряд в сезоне-2005/2006.