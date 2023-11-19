Хоккеист сборной Канады арестован из-за инцидента с домашним насилием

Отмечается, что 35-летний хоккеист был арестован утром в субботу в Бостоне. Он покинул расположение клуба до выяснения обстоятельств инцидента. Руководство «Брюинс» осведомлено об этой истории и будет работать с семьей Милана, чтобы предоставить им помощь, если она потребуется.

Милан Лучич вернулся в «Бостон» после восьми сезонов, проведенных в «Калагари Фреймз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингс». В нынешнем сезоне Лучич принял участие в двух матчах, в которых он отметился двумя результативными передачи. В 2023 году он стал чемпионом мира в составе сборной Канады. В апреле 2021 года Лучич сыграл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 352-м хоккеистом, достигшим этой отметки.