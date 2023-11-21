Нападающий «Тампы» Кучеров получил травму в матче НХЛ

Игрок травмировался в середине второго периода и смог продолжить игру только в третьем отрезке встречи. При этом после своего возвращения на лед он отметился результативным действием — вместе с Брэндоном Хагелем он выступил в роли ассистентам для Стивена Стэмкоса, который за пять секунд до финальной сирены сравнял счет и смог перевести игру в овертайм.