В клубе НХЛ обеспокоились уровнем игры российского хоккеиста

«Это вызывает беспокойство. Но я также верю в них. Это не так просто, как, например, взять недельный перерыв, щелкнуть выключателем, и все в порядке. Очевидно, что они чувствуют себя уверенно. Иногда такие ситуации пережить сложнее, чем травму. Нам нужно продолжать поддерживать их», — заявил Герин.