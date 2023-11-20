«Адмирал» поместил канадского нападающего в список отказов

В соответствии с Регламентом КХЛ, если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, то есть хоккеист не был выбран ни одним из клубов КХЛ, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований.