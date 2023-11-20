Гайлик объяснил перепады в результатах СКА

«Я не знаю, как строится подготовка, но, например, канадцы готовятся, за счет игр. У них нет каких-то сборов, долгих разминок. Десять выставочных матчей — а потом они играют сезон, и все. Входят в чемпионат, за счет игр. К плей-офф они готовы. В СКА, думаю, примерно так же обстоят дела. Вот до Нового года они сейчас доиграют на хорошем ходу», – приводит слова Гайлика «РБ Спорт».