Гайлик объяснил перепады в результатах СКА тем, что команда готовится к плей-офф
Бывший защитник СКА Юрий Гайлик объяснил нестабильность СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
«Я не знаю, как строится подготовка, но, например, канадцы готовятся, за счет игр. У них нет каких-то сборов, долгих разминок. Десять выставочных матчей — а потом они играют сезон, и все. Входят в чемпионат, за счет игр. К плей-офф они готовы. В СКА, думаю, примерно так же обстоят дела. Вот до Нового года они сейчас доиграют на хорошем ходу», – приводит слова Гайлика «РБ Спорт».
В 31 матче этого сезона СКА набрал 36 очков и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. Отставание от лидирующего «Спартака» (Москва) – 13 очков. В прошлом сезоне петербуржцы выиграли регулярный чемпионат. СКА всегда выходил в плей-офф КХЛ.
СКА выиграл последние пять матчей. Перед этим у команды был отрезок из четырех поражений в пяти матчах.
В последний раз петербуржцы завоевали Кубок Гагарина в сезоне 2016/17. После этого команда пять раз подряд уступила ЦСКА в финале Западной конференции.