«Металлург» продлил победную серию до 8 матчей, обыграв дома «Сибирь»

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» переиграл «Сибирь» (4:1).

В составе победителей шайбами отметились Макар Хабаров, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис . У гостей единственный гол записал на свой счёт Артём Жуков.

Команда Андрея Разина набрала 48 очков и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Сибирь» остаётся с 33 очками и идёт на восьмой строчке.