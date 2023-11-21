Тардифа спросили о решении НХЛ по неучастию россиян в турнире сборных

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что не будет комментировать отсутствие российской команды в турнире национальных сборных, составленных из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который пройдет в феврале 2025 года. Об этом Тардиф рассказал ТАСС.

"IIHF не вовлечена в проведении этого турнира. Поэтому никакого комментария об этом не будет", - сказал Тардиф.

Ранее исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш сообщил о том, что россияне, скорее всего, не примут участие в этом турнире, поскольку против этого выступят федерации других стран, в частности, Финляндии и Швеции. Планируется, что в соревновании, о названии которого еще нет договоренности, выступят команды Канады, США, Финляндии и Швеции. В нем будут играть только хоккеисты НХЛ.